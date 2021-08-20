Китайские космонавты совершили второй выход в открытый космос

ПЕКИН, 20 августа. /ТАСС/. Двое членов экипажа пилотируемого космического корабля КНР "Шэньчжоу-12" в пятницу покинули базовый модуль "Тяньхэ" китайской орбитальной станции и вышли в открытый космос. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Командир экипажа Не Хайшэн и его напарник Лю Бомин должны выполнить три задачи за пределами модуля: установить насосное оборудование, поднять внешнюю панорамную видеокамеру, а также подготовить и закрепить на внешней обшивке набор инструментов.

Третий член экипажа Тан Хунбо будет в это время оставаться внутри модуля для наблюдения за приборами и координации.

Для Лю Бомина это уже второй выход в открытый космос - 4 июля он и Тан Хунбоп вели внекорабельные работы и находились за пределами жилого модуля семь часов.