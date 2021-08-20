Китайские космонавты вернулись на корабль после 6-часового выхода в открытый космос

ПЕКИН, 20 августа. /ТАСС/. Командир китайского пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-12" Не Хайшэн и его напарник Лю Бомин в пятницу после шести часов работы завершили выход в открытый космос и вернулись в базовый модуль "Тяньхэ". Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Тайконавты открыли люк шлюза и вышли в открытый космос в 08:38 по пекинскому времени (03:38 мск) и вернулись обратно на корабль в 14:33 (09:33 мск). В общей сложности они пробыли там почти 6 часов, что на час меньше предусмотренного для выполнения задания времени.

Не Хайшэн и Лю Бомин установили насосное оборудование, подняли внешнюю панорамную видеокамеру, а также подготовили и закрепили на внешней обшивке набор инструментов. Помимо этого, они сфотографировали друг друга на фоне Земли - для этого они поочередно перелезали на роботизированную руку-манипулятор и махали в объектив свободной от страховочного троса рукой.

Третий член экипажа Тан Хунбо все это время находился внутри модуля "Тяньхэ" для наблюдения за приборами и координации. Для Лю Бомина это уже второй выход в открытый космос в ходе этого полета - 4 июля он и Тан Хунбо находились за пределами жилого модуля семь часов.

Экипаж "Шэньчжоу-12" находится на орбите уже третий месяц. Согласно плану полета, космонавты должны вернуться на Землю в сентябре 2021 года.

Первым китайским космонавтом, совершившим выход в открытый космос, стал член экипажа "Шэньчжоу-7" Чжай Чжиган. В 2008 году он пробыл за пределами корабля 22 минуты.