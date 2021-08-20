Запуск российской автоматической станции на Луну перенесли на май 2022 года

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Запуск российской автоматической станции "Луна-25" на естественный спутник Земли перенесен на май 2022 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса в пятницу.

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"Запуск автоматической межпланетной станции "Луна-25" с космодрома Восточный уточнен и запланирован на второе возможное пусковое окно (период времени, когда запущенный с Земли космический аппарат с учетом его конструктивных особенностей и энерговооруженности оптимально и по заданной траектории достигнет точки назначения) в мае 2022 года", - отметили в госкорпорации.

Перенос запуска связан с необходимостью дополнительного подтверждения заявленных характеристик его приборов, агрегатов и двигательной установки. Как уточнили в госкорпорации, борт космического аппарата полностью укомплектован штатными образцами приборов и систем.

"Переход на второе пусковое окно вызван выявленной в ходе наземной экспериментальной отработки необходимостью дополнительного подтверждения заявленных характеристик приборов, агрегатов и двигательной установки "Луны-25" в условиях, максимально приближенных к космическому пространству, которые можно провести на Земле", - пояснили в пресс-службе.

Результаты завершенных испытаний, отметили в пресс-службе, выявили необходимость дополнительных исследований, в том числе с учетом баллистических условий перелета к Луне. "Мероприятия дадут возможность специалистам дополнительно проверить функционирование бортовой аппаратуры, в том числе отработать электрические стыковки составных частей, отработать логику работы и типовых сеансов в соответствии с программой полета с учетом выявленных в ходе проведенных наземных испытаний факторов", - добавили в Роскосмосе.

Предполагается, что в рамках подготовки миссии "Луна-25" будут учитываться рекомендации по результатам анализа запуска многоцелевого лабораторного модуля "Наука".

В начале июня генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в интервью ТАСС, что окончательное решение по срокам запуска миссии на Луну будет принято в августе. По его словам, пусковые окна в 2022 году - февраль и май, однако февральское окно не рассматривается из-за необходимости сложных орбитальных "телодвижений".

Запуск "Луны-25" был запланирован на октябрь 2021 года. Автоматическая станция станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. Ранее в пресс-службе НПО им. С. А. Лавочкина ТАСС сообщали, что аппарат "Луна-25" будет изготовлен и завершит испытания летом 2021 года. Миссия "Луна-26" должна быть запущена в 2024 году, "Луна-27" - в 2025 году, "Луна-28" - в 2027-2028 годах.