Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb с Байконура перенесли

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Пуск ракеты-носителя (РКН) "Союз-2.1б", которая вместе с разгонным блоком "Фрегат" должна вывести на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb, перенесен на 22 августа по просьбе заказчика. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"На Байконуре перенос пуска РКН на сутки по просьбе иностранного заказчика из-за неготовности его наземных средств измерений", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Ракета "Союз-2.1б" должна была стартовать с космодрома Байконур в 01:23 мск 20 августа, однако пуск был перенесен на 21 августа из-за автоматической отмены предстартовой подготовки. Позже источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что перенос произошел из-за нештатного срабатывания одного из клапанов наземного комплекса. По его словам, к самой ракете замечаний нет.

Этот запуск должен довести количество космических аппаратов британской компании на орбите до 288. Работы ведутся по контракту АО "Главкосмос" с компаниями Arianespace (оператор запуска) и Starsem.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с космодрома Восточный состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая 2021 и 1 июля 2021 года.