Ученые заявили, что вероятность столкновения астероида с Землей 21 августа равна нулю

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Астероид 2016 AJ193, который окажется в субботу на минимальном расстоянии от Земли (около 3,4 млн км), не столкнется с нашей планетой. Об этом заявил ТАСС сказал астроном Леонид Еленин, научный сотрудник Института прикладной математики РАН.

Опасными считаются астероиды, которые могут приближаться к Земле на расстояние ближе 7,5 млн км и имеют диаметр более 100 м. В данный момент астрономы насчитывают в околоземном пространстве тысячи таких объектов.

"Вероятность столкновения объекта с Землей - нулевая. Это достаточно рядовое сближение с Землей астероида, которое выделяется лишь крупным размером объекта - его диаметр составляет около 1,4 км. Скорее всего, он образовался во внешней области Главного пояса астероидов, но что-то вывело его из равновесия, и орбита постепенно начала меняться. Сейчас он достаточно тесно может сближаться с тремя планетами Солнечной системы - Венерой, Землей и Марсом", - пояснил Еленин.

Ученый также отметил, что наблюдательная дуга астероида, представляющая собой промежуток времени между первым и последним его наблюдением, составляет более 11 лет, поэтому астрономы смогли точно рассчитать орбиту движения объекта.

С учетом влияния гравитационных возмущений от Солнца, а также других планет и крупных астероидов, объект 2016 AJ193 приблизится к Земле 21 августа на рекордные для него 3,4 млн км и пролетит мимо, уточнил собеседник агентства.