Более 30 спутников OneWeb вновь планируют запустить с космодрома Байконур на ракете "Союз"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Британские спутники связи OneWeb планируют запустить с космодрома Байконур в ночь на воскресенье. Ракета-носитель "Союз-2.1б" должна стартовать в 01:13 мск, вместе с разгонным блоком "Фрегат" она выведет на орбиту 34 аппарата, сообщили ТАСС в Роскосмосе.

"На 22 августа 2021 года в 01:13 по московскому времени с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами OneWeb на борту", - сказали в госкорпорации.

Примерно через девять минут после старта от третьей ступени отделится головная часть - разгонный блок и спутники. Затем "Фрегат" выведет аппараты на целевую орбиту. Спутники будут отделяться в несколько этапов. Выведение их на орбиту займет три часа 45 минут.

Ракета "Союз-2.1б" должна была стартовать с космодрома Байконур в 01:23 мск 20 августа, однако за 40 секунд до пуска произошла автоматическая отмена предстартовой подготовки. Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, это случилось из-за нештатного срабатывания одного из клапанов наземного комплекса. По его словам, к самой ракете замечаний нет. Вечером 21 августа госкомиссия приняла решение отложить пуск на вторую резервную дату - 22 августа - по просьбе заказчика из-за неготовности его наземных средств измерений.

Это будет первый запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур в 2021 году, он должен довести количество космических аппаратов британской компании на орбите до 288.

О запусках

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с космодрома Восточный состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая 2021 и 1 июля 2021 года.

Работы ведутся по контракту АО "Главкосмос" с компаниями Arianespace и Starsem. Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace предполагает пуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту от 34 до 36 аппаратов. 9 апреля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что система OneWeb первого поколения будет создана в конце 2022 - начале 2023 года.