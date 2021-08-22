Ракета-носитель "Союз-2.1б" с 34 спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур, следует из трансляции, которая ведется на сайте Роскосмоса.

Примерно через девять минут "Фрегат" со спутниками отделится от третьей ступени ракеты. Выведение аппаратов разгонным блоком займет три часа 45 минут. Спутники будут отделяться в несколько этапов.

Ракета "Союз-2.1б" должна была стартовать с космодрома Байконур в 01:23 мск 20 августа, однако за 40 секунд до пуска произошла автоматическая отмена предстартовой подготовки. Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, это случилось из-за нештатного срабатывания одного из клапанов наземного комплекса. По его словам, к самой ракете замечаний нет. Вечером 21 августа госкомиссия приняла решение отложить пуск на вторую резервную дату - 22 августа - по просьбе заказчика из-за неготовности его наземных средств измерений.

Это первый запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур в 2021 году, он должен довести количество космических аппаратов британской компании на орбите до 288. Работы ведутся по контракту АО "Главкосмос" с компаниями Arianespace (оператор запуска) и Starsem.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с космодрома Восточный состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая 2021 и 1 июля 2021 года.