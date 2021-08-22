Первые две группы запущенных спутников OneWeb вывели на орбиту

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Первые две группы спутников связи OneWeb, запущенных в ночь на воскресенье с космодрома Байконур на ракете-носителе "Союз-2.1б", выведены на орбиту. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

"Мы получили подтверждение отделения первой и второй партий спутников OneWeb от разгонного блока "Фрегат", - говорится в сообщении.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Байконур в 01:13 мск. Выведение аппаратов разгонным блоком займет три часа 45 минут. Спутники будут отделяться в несколько этапов. В результате число космических аппаратов британской компании на орбите увеличится до 288.

Ракета "Союз-2.1б" должна была стартовать с космодрома Байконур в 01:23 мск 20 августа, однако за 40 секунд до пуска произошла автоматическая отмена предстартовой подготовки. Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, это случилось из-за нештатного срабатывания одного из клапанов наземного комплекса. По его словам, к самой ракете замечаний нет. Вечером 21 августа госкомиссия приняла решение отложить пуск на вторую резервную дату - 22 августа - по просьбе заказчика из-за неготовности его наземных средств измерений.

Это первый запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур в 2021 году, он должен довести количество космических аппаратов британской компании на орбите до 288. Работы ведутся по контракту АО "Главкосмос" с компаниями Arianespace (оператор запуска) и Starsem.