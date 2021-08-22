Все 34 спутника OneWeb вывели на орбиту

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Британские спутники связи OneWeb, запущенные с космодрома Байконур на ракете-носителе "Союз-2.1б", успешно отделились от разгонного блока "Фрегат". Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в воскресенье.

"Все 34 спутника связи OneWeb успешно отделились от разгонного блока "Фрегат" и выведены на целевые орбиты", - сообщили в госкорпорации.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Байконур в 01:13 мск. Выведение аппаратов разгонным блоком заняло три часа 45 минут. Спутники отделялись в несколько этапов.

Ракета "Союз-2.1б" должна была стартовать с космодрома Байконур в 01:23 мск 20 августа, однако за 40 секунд до пуска произошла автоматическая отмена предстартовой подготовки. Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, это случилось из-за нештатного срабатывания одного из клапанов наземного комплекса. По его словам, к самой ракете замечаний нет. Вечером 21 августа госкомиссия приняла решение отложить пуск на вторую резервную дату - 22 августа - по просьбе заказчика из-за неготовности его наземных средств измерений.

Это первый запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур в 2021 году. В результате число космических аппаратов британской компании на орбите увеличилось до 288. Работы ведутся по контракту АО "Главкосмос" с компаниями Arianespace (оператор запуска) и Starsem.