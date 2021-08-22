Полетные траектории для запусков спутников OneWeb с Байконура доработают

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Полетные траектории с космодрома Байконур при запусках британских спутников связи OneWeb будут доработаны для увеличения числа аппаратов, выводимых за один раз. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в воскресенье.

"В настоящее время проводятся работы над оптимизацией полетных траекторий с Байконура с учетом того, что размер спутников чуть больше, чем предполагалось", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, исследования проводятся, чтобы запускать с Байконура 36 космических аппаратов OneWeb, а не 34, как в настоящее время. Сейчас 36 таких спутников можно вывести на орбиту с космодрома Восточный. "Такая разница обусловлена более высокими энергетическими характеристиками ракеты в рамках заданного наклонения и полным соответствием районов падения ступеней носителя", - отметили в Роскосмосе.

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Байконур в 01:13 мск. Выведение 34 аппаратов разгонным блоком заняло три часа 45 минут. Спутники отделялись в несколько этапов. В результате число космических аппаратов британской компании на орбите увеличилось до 288.