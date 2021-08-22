Следующий запуск спутников OneWeb запланировали на 14 сентября

ПАРИЖ, 22 августа. /ТАСС/. Следующий запуск британских спутников связи OneWeb запланирован на 14 сентября. Об этом сообщил в воскресенье исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль в Twitter.

Он выразил благодарность в том числе российским партнерам из АО "Главкосмос" за успешный вывод в воскресенье 34 спутников OneWeb на орбиту с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1б". "Спасибо командам OneWeb, Starsem и нашим российским партнерам из "Главкосмоса" за успешный запуск, - написал Исраэль. - Мы вернемся 14 сентября для следующего запуска OneWeb".

Ракета "Союз-2.1б" стартовала с космодрома Байконур в 01:13 мск. Выведение 34 аппаратов разгонным блоком заняло 3 часа 45 минут. Спутники отделялись в несколько этапов.

Это первый запуск спутников OneWeb с космодрома Байконур в 2021 году. В результате число космических аппаратов британской компании на орбите увеличилось до 288. Работы ведутся по контракту АО "Главкосмос" с компаниями Arianespace (оператор запуска) и Starsem.