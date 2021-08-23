NASA перенесло выход в открытый космос с борта МКС из-за недомогания одного астронавта

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) астронавта Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Марка Ванде Хая и японца Акихико Хосидэ отложен из-за проблем со здоровьем у американского специалиста. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении NASA.

По данным американского космического ведомства, выход в космос "отложен из-за незначительных проблем со здоровьем у Ванде Хая". В ведомстве уточнили, что инцидент не требует принятия чрезвычайных мер.

Новая дата запланированного ранее на 24 августа выхода в космос пока не обозначена. "Команда определяет сроки следующего выхода в космос, который состоится после запуска грузового корабля компании SpaceX в рамках миссии CRS-23, запланированной на 28 августа, и предстоящих выходов в открытый космос российских космонавтов", - подчеркнули в NASA.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что ближайшие выходы в открытый космос россияне Олег Новицкий и Петр Дубров совершат 2 и 8 сентября. Как уточнили в госкорпорации, внекорабельная деятельность будет посвящена интеграции нового модуля "Наука" на внешней стороне МКС.