Умер экс-директор завода "Прогресс" Анатолий Чижов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Бывший генеральный директор завода "Прогресс" Анатолий Чижов умер в возрасте 87 лет. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

"На 88-м году жизни скончался Анатолий Алексеевич Чижов - Герой Социалистического Труда, с 1980 по 1996 год - директор завода "Прогресс", - говорится в сообщении.

Для работников предприятия, отметили в госкорпорации, жизнь Чижова "стала примером беззаветной преданности делу развития космической отрасли и твердой гражданской позиции". Его смерть в Роскосмосе назвали большой невосполнимой утратой.

"Весь трудовой путь Анатолия Алексеевича - это пример добросовестного служения Отечеству, полной самоотдачи в работе. Под его руководством было освоено производство новых типов космических аппаратов различного назначения. Как директор завода "Прогресс" он сыграл важнейшую роль в одном из самых значимых для страны космических проектов - создании многоразовой космической системы "Энергия-Буран", - подчеркнули в госкорпорации.

РКЦ "Прогресс" - ведущее российское предприятие и один из мировых лидеров в области создания и эксплуатации ракет-носителей и космических аппаратов. Предприятие создано в 1996 году путем слияния Центрального специализированного конструкторского бюро (ЦСКБ) и самарского завода "Прогресс".