Китай вывел на орбиту два экспериментальных спутника связи при помощи ракеты CZ-2C

ПЕКИН, 24 августа. /ТАСС/. Китайская ракета-носитель CZ-2C ("Чанчжэн-2-си") во вторник успешно вывела на орбиту два экспериментальных спутника. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Запуск состоялся с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу) в 19:15 по местному времени (14:15 мск). Речь идет о спутниках "Жунхэ-01" и "Жунхэ-02". К настоящему времени они уже достигли заданной орбиты.

Аппараты серии "Жунхэ" являются демонстрационными спутниками интернет-связи.

Этот старт стал 385-м по счету запуском для ракет-носителей серии "Чанчжэн".