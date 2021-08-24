{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Тайвань планирует построить собственный космодром

Для строительства стартовой площадки определили участок в поселке Мудань округа Пинтун

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 августа. /ТАСС/. Администрация острова Тайвань планирует построить стартовую площадку для запуска ракет в космос. Об этом во вторник сообщило Центральное информационное агентство острова со ссылкой на главу космического ведомства У Цзунсиня.

По его словам, планирование работ начнется в 2022 году после ожидаемого принятия Тайбэем законопроекта об освоении космоса.

Для строительства стартовой площадки определен участок в поселке Мудань округа Пинтун на юге страны. В настоящее время представители космического ведомства ведут переговоры с местными жителями по этому вопросу.

Ранее тайваньская коммерческая космическая компания TiSPACE запросила разрешение на запуск своей первой ракеты на территории Австралии. В понедельник австралийские власти сообщили, что запуск ракеты согласован. Точная дата будет определена в течение месяца.

Спектр-РГ
Обсерватория "Спектр-РГ" обнаружила останки сверхновой над диском Млечного Пути
Речь о туманности, которая расположена на расстоянии в 10 тысяч световых лет от Солнца, которая возникла около 40 тыс. лет назад
Обсерватория "Спектр-РГ" обнаружила останки сверхновой над диском Млечного Пути
Читать полностью