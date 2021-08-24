Тайвань планирует построить собственный космодром

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 24 августа. /ТАСС/. Администрация острова Тайвань планирует построить стартовую площадку для запуска ракет в космос. Об этом во вторник сообщило Центральное информационное агентство острова со ссылкой на главу космического ведомства У Цзунсиня.

По его словам, планирование работ начнется в 2022 году после ожидаемого принятия Тайбэем законопроекта об освоении космоса.

Для строительства стартовой площадки определен участок в поселке Мудань округа Пинтун на юге страны. В настоящее время представители космического ведомства ведут переговоры с местными жителями по этому вопросу.

Ранее тайваньская коммерческая космическая компания TiSPACE запросила разрешение на запуск своей первой ракеты на территории Австралии. В понедельник австралийские власти сообщили, что запуск ракеты согласован. Точная дата будет определена в течение месяца.