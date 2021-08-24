Рогозин пообещал запустить "Луну-25" в мае

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал точно запустить в мае автоматическую станцию "Луна-25" на естественный спутник Земли.

"Мы полетим в мае - это точно", - сказал Рогозин во вторник в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

По словам главы Роскосмоса, пусковое окно открывается в мае и завершается в октябре, поэтому если подготовка не успеет завершиться даже на пару дней, запуск приходится переносить на следующий год.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса ТАСС сообщили о переносе запуска "Луны-25" с октября 2021 года на май 2022 года. О такой вероятности в интервью агентству рассказал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Перенос связан с необходимостью дополнительного подтверждения заявленных характеристик его приборов, агрегатов и двигательной установки.

Автоматическая станция станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. Ранее в пресс-службе НПО им. С. А. Лавочкина ТАСС сообщили, что аппарат "Луна-25" будет изготовлен и завершит испытания летом 2021 года. Миссия "Луна-26" должна быть запущена в 2024 году, "Луна-27"- в 2025 году, "Луна-28" - в 2027-2028 годах.