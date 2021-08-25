США не запрашивали у России помощь по решению проблем Starliner

КУБИНКА /Московская область/, 25 августа. /ТАСС/. США пока не запрашивали у Исследовательского центра им. М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) помощь в решении проблем американского пилотируемого корабля Starliner. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Владимир Кошлаков на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

"Мы готовы участвовать, но обращения не было", - отметил Кошлаков в ответ на соответствующий вопрос.

По словам гендиректора предприятия, Центр Келдыша хорошо разбирается во всех ракетных двигателях разных стран. "Двигатели, стоящие на Starliner, нам понятны, известны. Ничего необычного для нас нет", - подчеркнул он.

29 июля NASA сообщило о переносе намеченного на 30 июля запуска Starliner к МКС. Тогда перенос связали с незапланированным включением двигателей российского модуля "Наука" после стыковки с МКС. Согласно новым планам, корабль должен был стартовать 3 августа, однако за несколько часов до запуска в компании сообщили, что рассматривают возможность переноса старта на 4 августа. Позже в компании Boeing заявили, что старт Starliner к МКС, запланированный на среду, 4 августа, отложен на неопределенный срок из-за необходимости дополнительного времени для оценки готовности аппарата.

Источник в ракетно-космической отрасли сообщал ТАСС, что полет американского корабля Starliner к МКС был перенесен из-за проблем с клапанами двигателей малой тяги. По словам собеседника агентства, в настоящее время нет предварительных сроков, когда корабль вернется на стартовый стол. В свою очередь Кошлаков сообщал ранее ТАСС о готовности Исследовательского центра им. М. В. Келдыша оказать помощь Boeing в решении проблем Starliner.