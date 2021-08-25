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Китай осуществил успешный запуск экспериментального спутника связи

Этот старт стал 386-м по счету пуском для ракет-носителей серии "Чанчжэн"

ПЕКИН, 25 августа. /ТАСС/. Китай при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3-би" (CZ-3B, Long March-3B) осуществил запуск экспериментального спутника связи. Об этом в среду сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, запуск состоялся во вторник в 23:41 по местному времени (18:41 мск) с космодрома Сичан (провинция Сычуань, юго-западный Китай). Спутник успешно вышел на заданную орбиту.

Этот старт стал 386-м по счету запуском для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

Во вторник вечером Китай также осуществил запуск двух экспериментальных спутников "Жунхэ-01" и "Жунхэ-02". Аппараты этой серии являются демонстрационными спутниками интернет-связи. Пуск состоялся в 19:15 по местному времени (14:15 мск) с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2-си" (CZ-2C, Long March-2C).

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