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Рогозин рассчитывает, что глава NASA сможет приехать в Россию до конца года

Глава Роскосмоса также пригласил Билла Нельсона с супругой в гости к себе домой

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин надеется, что глава NASA Билл Нельсон сможет приехать в Россию до конца года.

"Мы с нетерпением ждем приезда главы NASA сенатора Билла Нельсона. Есть вопросы, которые есть смысл обсуждать лично. Рассчитываю, что сенатор Нельсон сможет осуществить свой визит в Россию до конца этого года, если эпидемиологическая ситуация позволит", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Глава Роскосмоса также пригласил Нельсона с супругой в гости к себе домой.

Ранее гендиректор Роскосмоса сообщил, что глава NASA обещал приехать в Россию вместе с семьей.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичСШАРоссия
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