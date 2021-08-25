Китай рассматривает возможность создания сверхбольшого космического аппарата

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 25 августа. /ТАСС/. Национальный фонд естественных наук Китая рассматривает проект создания "сверхбольшого космического корабля, простирающегося на километры". Об этом сообщила газета South China Morning Post.

"Такой корабль являлся бы ключевым стратегическим инструментом для дальнейшей разработки космических ресурсов, исследования тайн Вселенной и долгосрочного пребывания на орбите", - цитирует издание текст проекта.

Предполагается, что аппарат будет состоять из нескольких модулей, которые предстоит запустить на орбиту по отдельности и собрать в космосе. Перед учеными стоит задача минимизировать массу модулей, снизить число запусков и затраты на строительство. Кроме того, специалисты должны обеспечить максимальную управляемость модулей, чтобы избежать смещения и деформации в процессе сборки.

Строительство этого космического корабля - один из 10 проектов, предложенных к финансированию Национальным фондом естественных наук в этом месяце. Предполагается, что пять из них будут отобраны для дальнейшей разработки. В случае одобрения на развитие проекта будет выделено 15 млн юаней ($2,3 млн).

Китай активно развивает свою национальную космическую программу. 17 июня корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту произвел успешную стыковку со строящейся орбитальной станцией КНР. Китайская станция имеет три стыковочных узла и шлюз для выхода в космос. На текущем этапе станция состоит из трех элементов: базового модуля "Тяньхэ", грузового корабля "Тяньчжоу-2" и "Шэньчжоу-12". Ожидается, что станция заработает в 2022 году и, как обещают китайские власти, будет доступна для международных проектов.