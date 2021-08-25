Более 30 спутников связи OneWeb доставили на Байконур

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. /ТАСС/. Самолет Ан-124 доставил 34 спутника связи OneWeb на космодром Байконур. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

"На космодром Байконур доставлена новая партия из 34 космических аппаратов OneWeb миссии №36. Они прибыли в аэропорт Крайний самолетом Ан-124", - указано в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, специалисты Космического центра "Южный" (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в Роскосмос) выгрузили космические аппараты и перевезли их на площадку №112 космодрома Байконур.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" запланирован на сентябрь 2021 года. Он должен увеличить число спутников OneWeb на орбите до 322.

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос было выведено 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Было выведено 36 аппаратов. Затем запуски по программе с космодрома Восточный состоялись 25 марта, 26 апреля, 28 мая 2021 и 1 июля 2021 года, с Байконура - 22 августа 2021 года.