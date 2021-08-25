Рогозин заявил, что пригласит Маска, Брэнсона и Безоса на запуск "Союза МС-19" 5 октября

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что намерен пригласить предпринимателей Илона Маска, Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона на запуск корабля "Союз МС-19" с космодрома Байконур, который запланирован на 5 октября.

"Я сегодня отправляю приглашение господину Илону Маску, мы хотели бы пригласить и господина Брэнсона, и господина Безоса", - сказал он в среду в эфире Первого канала.

По словам Рогозина, присутствие "замечательной троицы энтузиастов космоса" на Байконуре во время запуска "Союз МС-19" подчеркнуло бы, что космос "является уникальной средой, где встречаются уникальные люди, которые, несмотря на все проблемы, которые существуют между странами, все равно находят возможность быть вместе",

Старт корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. В основной экипаж входят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и Клим Шипенко, в дублирующий - космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин, которые полетят для съемок первого художественного фильма в космосе. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.