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Рогозин заявил, что пригласит Маска, Брэнсона и Безоса на запуск "Союза МС-19" 5 октября

Глава Роскосмоса намерен отправить приглашения 25 августа
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что намерен пригласить предпринимателей Илона Маска, Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона на запуск корабля "Союз МС-19" с космодрома Байконур, который запланирован на 5 октября.

"Я сегодня отправляю приглашение господину Илону Маску, мы хотели бы пригласить и господина Брэнсона, и господина Безоса", - сказал он в среду в эфире Первого канала.

По словам Рогозина, присутствие "замечательной троицы энтузиастов космоса" на Байконуре во время запуска "Союз МС-19" подчеркнуло бы, что космос "является уникальной средой, где встречаются уникальные люди, которые, несмотря на все проблемы, которые существуют между странами, все равно находят возможность быть вместе",

Старт корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. В основной экипаж входят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и Клим Шипенко, в дублирующий - космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин, которые полетят для съемок первого художественного фильма в космосе. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичСШАРоссияМаск, ИлонБезос, Джеффри
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