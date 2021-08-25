Глава NASA рассчитывает встретиться с Рогозиным, когда позволит ситуация с пандемией

ВАШИНГТОН, 25 августа. /ТАСС/. Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон с нетерпением ждет встречи с генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и рассчитывает, что она состоится, как только позволит ситуация с пандемией коронавируса. Об этом сообщила в среду ТАСС пресс-секретарь американского космического ведомства Джеки Макгиннесс.

"Директор Нельсон с нетерпением ожидает встречи с генеральным директором Рогозиным, как только позволит [ситуация с вызываемым коронавирусом заболеванием] COVID-19", - сказала она.

Рогозин ранее выразил надежду на то, что Нельсон сможет приехать в Россию до конца года. Как написал в своем телеграм-канале глава Роскосмоса, "есть вопросы, которые есть смысл обсуждать лично". Он также пригласил Нельсона с супругой в гости к себе домой. Рогозин сообщил, что глава NASA обещал приехать в Россию вместе с семьей.