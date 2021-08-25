NASA рассчитывает на продолжение работы с Россией на МКС до 2030 года

НЬЮ-ЙОРК, 25 августа. /ТАСС/. США рассчитывают на продолжение сотрудничества с Россией на Международной космической станции по крайней мере до 2030 года. Об этом заявил глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон, выступая на 36-м космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс. Его выступление транслировалось организаторами конференции.

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"Мы рассчитываем, что наши российские партнеры продолжат совместную работу и ожидаем, что проект будет продлен по крайней мере до 2030 года, - сказал он. - Мы надеемся на продолжение сотрудничества с Россией в космической сфере".

В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед ракетно-космической корпорацией "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.