Предприятие Роскосмоса испытает элементы ядерного буксира на МКС через 3-4 года

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Исследовательский центр им. М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) планирует испытать капельный холодильник-излучатель для ядерного буксира "Зевс" на борту Международной космической станции (МКС) в 2024-2025 годах. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор предприятия Владимир Кошлаков на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

"В 2024-2025-х годах планируется эксперимент", - отметил Кошлаков, отвечая на вопрос, когда планируется проведение эксперимента "Капля-2".

По словам гендиректора предприятия, уже разработана проектная документация. Сейчас Центр Келдыша приступает к изготовлению макетов и научной аппаратуры для проведения эксперимента в многоцелевом лабораторном модуле "Наука". Эксперимент, уточнил гендиректор, не является длительным. "Начнет работать система генерации капель - станет понятна ее эффективность и возможности функционирования на крупногабаритных космических аппаратах", - заключил он.

В декабре прошлого года стало известно, что Роскосмос и КБ "Арсенал" заключили контракт на разработку аванпроекта ядерного буксира "Нуклон", который будет использоваться при полетах в дальний космос. Стоимость контракта составляет более 4,17 млрд рублей. Он был заключен 10 декабря. В качестве даты окончания исполнения контракта указано 28 июля 2024 года.

В конце декабря гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что аппарат будет называться "Зевс".