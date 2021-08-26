Рогозин: Роскосмос ждет прорывных результатов испытаний элементов ядерного буксира на МКС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Испытание капельного холодильника-излучателя для ядерного буксира "Зевс" на борту Международной космической станции (МКС) является важной темой для Роскосмоса, в которой могут быть прорывные результаты. Такое мнение выразил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Важнейшая для нас тема, где ожидаем прорывные результаты. Только ядерный космический буксир может стать транспортной космической системой для передвижения крупных научных станций или обитаемых орбитальных модулей в Солнечной системе и за ее пределами", - написал глава Роскосмоса в своем Telegram-канале.

Ранее генеральный директор Исследовательского центра им. М. В. Келдыша (входит в Роскосмос) Владимир Кошлаков сообщил ТАСС о планах испытать капельный холодильник-излучатель для ядерного буксира "Зевс" на борту МКС в 2024-2025 годах. По его словам, уже разработана проектная документация, сейчас Центр им. Келдыша приступает к изготовлению макетов и научной аппаратуры для проведения эксперимента в многоцелевом лабораторном модуле "Наука".