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В РФ запатентован способ лазерной передачи данных из космоса на Землю по принципу QR-кода

Технология может быть использована в том числе для информирования населения

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Российская компания Avant Space запатентовала способ лазерной связи, который сможет передавать информацию из космоса на Землю по принципу QR-кода. Об этом сообщили ТАСС в организации в четверг.

"Компания Avant Space получила патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности на технологию, позволяющую передавать информацию из космоса методом мерцания лазеров", - отметили в компании.

Как уточнили в Avant Space, технология будет работать по принципу QR-кода. "Суть ее заключается в том, что мерцание лазеров позволяет передавать бинарный код. Так, при наведении телефона на космический аппарат, демонстрирующий рекламу с орбиты, пользователь получает возможность получить информацию в виде текста или ссылки", - пояснили в компании.

В свою очередь глава Avant Space Антон Оссовский отметил, что технология может быть использована в том числе для информирования населения. "Наше решение <...> может быть масштабировано на различных платформах, в том числе для экстренного информирования населения, помощи в чрезвычайных и других ситуациях. Уверен, экспортный потенциал этой технологии напомнит о себе уже в ближайшее время", - добавил он.

В феврале директор департамента реализации проектов Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Андрей Диваев сообщил ТАСС, что первые два микроспутника с лазерными диодами, с помощью которых в дальнейшем можно будет писать послания в небе, отправятся на орбиту в 2022 году. По его словам, управляться аппараты будут как часть роя спутников, которые в будущем отправят на орбиту в рамках эксперимента "Созвездие".

В сентябре в Avant Space сообщили ТАСС об успешных испытаниях в стратосфере блока лазеров для космических аппаратов, которые смогут показывать рекламу из космоса. В компании подчеркнули, что свечение аппаратов не будет создавать проблем для наблюдений астрономов, поскольку лазеры на спутниках будут включаться только во время пролета над крупными мегаполисами планеты.

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