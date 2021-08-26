В США стартовал суборбитальный корабль компании Blue Origin с оборудованием NASA

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Ракета-носитель с суборбитальным кораблем New Shepard компании Blue Origin стартовала в четверг в беспилотном режиме с оборудованием Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на борту. Трансляция ведется на сайте компании.

Запуск суборбитального аппарата с космодрома в районе американского города Ван-Хорн (штат Техас) состоялся в 10:31 (17:31 мск) по времени Восточного побережья США (16:35 мск). Всего на борту корабля размещены 18 грузов, из них 11 зарезервированы за NASA.

В рамках суборбитального полета, который продлится порядка 10 минут, будут протестированы приборы, которые впоследствии будут использоваться в грядущих лунных миссиях космического управления. В их числе лидар и компьютер, отвечающий за снижение и прилунение.

New Shepard также стал холстом для творчества художника из Ганы. Амоако Боафо изобразил на капсуле "Суборбитальный триптих", запечатлев на обшивке корабля себя, свою мать и мать своего друга.

Старт New Shepard стал первым после осуществления 20 июля пассажирского полета корабля с основателем компании миллиардером Джеффом Безосом на борту. Вместе с одним из самых богатых людей на планете на борту корабля тогда находился его младший брат Марк, 82-летняя Уолли Фанк, в прошлом профессиональный летчик, прошедшая программу подготовки астронавтов, а также 18-летний Оливер Деймен из Нидерландов. Фанк стала самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, а Деймен - самым молодым.