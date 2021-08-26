Россия запустит собственный орбитальный космопорт

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" ведет работу над запуском первой в истории отечественной орбитальной станции с функциями космического порта. Об этом в четверг сообщили на YouTube-канале РКК "Энергия" в передаче, посвященной деятельности корпорации.

"РОСС - Российская орбитальная служебная станция. Следующий этап космической деятельности России. <…> На станции не будет постоянного экипажа; РОСС станет космическим портом для малых космических аппаратов", - сообщили в эфире.

По словам представителей РКК "Энергия", космонавты будут летать на РОСС вахтовым методом, а инфраструктура станции сможет обслуживать орбитальные аппараты. РОСС планируется в виде станции-облака, когда в составе станции есть не только ядро, но и летающие вокруг нее автономные модули, которые периодически подходят к станции для ее обслуживания.

"РОСС - это творчески переосмысленный и технически более совершенный возврат к идее станции "Мир-2". Размещение "Мира-2" также предполагалось на высоких широтах планеты. Это позволило бы полностью наблюдать территорию нашей страны и особенно интересные с экономической точки зрения районы Арктики", - сказано в сообщении.

В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед Ракетно-космической корпорацией "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

Генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС сообщил, что отправил письмо на имя вице-премьера РФ Юрия Борисова с подробной дорожной картой проекта и материалами президиума научно-технического совета Роскосмоса. Он уточнил, что наклонение орбиты РОСС (51,6 градуса или 97-98 градусов) будет определено во время эскизного проектирования.