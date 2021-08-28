Запуск ракеты-носителя компании Astra на Аляске отменен

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Старт ракеты-носителя, разработанной американской компанией Astra, с площадки на острове Кадьяк (штат Аляска) отменен. Об этом сообщил руководитель пуска в ходе трансляции на сайте компании.

Отмена состоялась в последний момент перед командой "старт". "Нам необходимо разобраться с перебоем в зажигании и попробовать снова завтра", - сказал он. О новом времени запуска компания сообщит позднее.

В рамках контракта Astra c Космическими силами США ракета должна была в пятницу доставить на орбиту тестовый груз. У компании есть время осуществить запуск до 11 сентября.

Ракета-носитель компании Astra имеет длину около 12 м, она предназначена для вывода малых спутников на низкую околоземную орбиту. Создавшая ракету компания из Сан-Франциско рассчитывает, что ее дешевизна и малые размеры, позволяющие доставлять ее к месту пуска в обычных контейнерах, обеспечат конкурентные преимущества на рынке космических услуг.

В 2020 году Astra дважды совершала испытательные пуски своей ракеты, но они завершились неудачей: орбиты Astra так и не достигла.