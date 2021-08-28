Испытания системы спасения корабля "Орел" начнутся в конце 2023 - начале 2024 года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Автономные бросковые испытания ракетного блока аварийного спасения (РБАС) стартуют в конце 2023 - начале 20024 года. Об этом сообщили ТАСС в корпорации "Московский институт теплотехники" (МИТ, входит в Роскосмос).

"На сегодняшний день, по нашим расчетам, бросковые испытания будут проведены в конце 2023 года - начале 2024 года", - отметили в корпорации.

Как уточнили в МИТ, во время автономных бросковых испытаний РБАС устанавливается на землю и проводятся испытания автономной работы. "То есть он стартует с земли до определенной высоты. Мы снимаем параметры, смотрим, правильно ли он работает", - пояснили в институте.

Испытания в составе ракетного комплекса планируются позже. В настоящий момент проходит этап автономной агрегатной отработки: изготавливаются все составные части РБАС, прожигаются двигатели, давятся отсеки для определения коэффициентов запаса прочности.

Сейчас системы спасения (САС) ставятся на корабли "Союз", задача системы - увести головной блок с кораблем в сторону от аварийной ракеты. САС "Союза" состоит из штанги с ракетным двигателем и решетчатых стабилизаторов, которые делают отделяемый блок устойчивым в полете.

Ракетный блок аварийного спасения "Орла" будет существенно сложнее, так как будет управляться двигателями, без аэродинамических стабилизаторов. Новая САС будет состоять только из штанги, где будут размещены два двигателя - основной и двигатель управления.