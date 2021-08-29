Тестовый запуск ракеты-носителя компании Astra завершился неудачей

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Тестовый запуск в субботу ракеты-носителя, разработанной американской компанией Astra, завершился неудачей. Трансляция велась на сайте компании.

Запуск состоялся в 14:36 по местному времени (01:36 мск 29 августа) с "Тихоокеанского космопорта" (Pacific Spaceport) на острове Кадьяк (штат Аляска). При запуске ракета сначала немного отклонилась и, не набирая высоты, сместилась в сторону от стартового стола, однако спустя несколько секунд все же устремилась вверх. Через две с половиной минуты полета двигатели ракеты отключились и она потеряла устойчивость, после чего трансляция с установленных на ней камер прервалась.

"Мы столкнулись с техническими трудностями, но собрали данные о полете за две с половиной минуты, - отмечается в Twitter компании. - Наша команда изучит эти данные и использует их в грядущих запусках". В рамках контракта Astra c Космическими силами США ракета должна была доставить на орбиту тестовый груз. Позднее в этом году запланирован еще один запуск.

Ракета-носитель компании Astra длиной около 12 м предназначена для вывода малых спутников на низкую околоземную орбиту. Создавшая ракету компания из Сан-Франциско (штат Калифорния) рассчитывает, что ее дешевизна и малые размеры, позволяющие доставлять ее к месту пуска в обычных контейнерах, обеспечат конкурентные преимущества на рынке космических услуг.

В 2020 году Astra дважды совершала испытательные пуски своей ракеты, но они завершились неудачей - орбиты Astra так и не достигла.