Рогозин: Россия найдет адекватный ответ, если США разместят ядерное оружие в космосе

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Размещение ядерного оружия в космосе является преступлением, если США пойдут на этот шаг, РФ найдет адекватный ответ, заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в вышедшем в воскресенье интервью "Газете.ру".

"Мы найдем адекватный ответ. Каким он может быть - это вопрос к Минобороны и ВКС. Они совершенно точно найдут ответ", - ответил он на вопрос, как отреагирует Россия, если США будут выводить ядерное оружие в космос.

Глава Роскосмоса предположил, что ядерное оружие может быть выведено в космос под предлогом красивой идеи. В качестве примера он напомнил о предложении основателя SpaceX Илона Маска терраформировать Марс с помощью множества ядерных бомб.

"Постоянное его [ядерного оружия] базирование и атака с его помощью из космоса, по сути, сокращают скорость реакции возможной страны-жертвы на такую атаку, а, значит, увеличивают риск глобального поражения этой страны. Поэтому я считаю, что нужно сделать максимум, чтобы те международные соглашения, которые уже существуют на сей счет, работали", - подчеркнул Рогозин.