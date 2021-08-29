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Рогозин: отсутствие венчурного капитала тормозит развитие космического бизнеса в России

Глава Роскосмоса заявил, что корпорация готова оперативно выдавать лицензии на космическую деятельность любым частным компаниям

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Отсутствие крупного венчурного капитала является главным препятствием для развития российского космического бизнеса, считает глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Другое дело, что у нас нет в этой области большого венчурного капитала, это главный тормоз для развития российского космического бизнеса. А так - то же самое", - сказал Рогозин в вышедшем в воскресенье интервью "Газете.ру".

По его словам, Роскосмос готов оперативно выдавать лицензии на космическую деятельность любым частным компаниям, снабжать их специалистами, подсказывать им некоторые вещи.

"Конечно, мы будем заставлять эти частные компании уважать стандарты безопасности, которые, что называется, кровью написаны. Но в остальном мы тоже заинтересованы в развитии частных компаний", - подчеркнул Рогозин.

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