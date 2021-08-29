Рогозин заявил, что Роскосмос очищает отрасль от родственных кланов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Роскосмос проводит работу по избавлению от злоупотребляющих своим положением и продвигающих родственников сотрудников, сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Глава Роскосмоса напомнил о создании системы аудита и постоянных проверках со стороны управления безопасности. "Гигантскую работу за последние годы провела эта система, в основном "очистив" людей, которые использовали бюджетные средства и свое властное положение для самообогащения или продвижения родственников. Сейчас мы также практикуем избавление от родственных кланов", - рассказал Рогозин в вышедшем в воскресенье интервью "Газете.ру".

Гендиректор госкорпорации отметил, что уже год в Роскосмосе действует система проверки на полиграфе кандидатов на высокие должности. Им задаются два вопроса: один касается "экономической добропорядочности" кандидата, второй - его "добропорядочности как гражданина", пояснил он. "Эта история была введена по моему решению, она позволяет отсеивать людей, которые странно отвечают на поставленные вопросы", - отметил Рогозин.