Рогозин: идея Маска по перевозке людей между континентами сможет применяться для спецназа

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Система для быстрой межконтинентальной транспортировки людей с помощью ракет, разрабатываемая компанией SpaceX, может стать средством для переброски спецназа. Такое мнение выразил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Глава госкорпорации отметил, что новые разработки, которые реализует SpaceX, связаны с Пентагоном. В качестве примера он привел быструю межконтинентальную транспортировку людей. "Обычные пассажиры никогда не будут пользоваться этими услугами, это смешно. Это перегрузка, эмоциональное потрясение. Это все история для спецназа. Чтобы перебросить с одного континента на другой специально обученных людей, такие технологии будут хороши", - сказал Рогозин в интервью "Газете.ру".

По мнению главы Роскосмоса, сама идея быстрой транспортировки людей на другой континент с помощью ракет является красивой и фантастической. "Но это вовсе не для того, чтобы открыть человечеству возможность летать через океан за считанные минуты", - убежден он.

В 2017 году основатель SpaceX Илон Маск во время презентации проекта под условным названием BFR (Big Falcon Rocket), который позже получил название Starship, заявил, что новая ракетная технология в будущем может успешно использоваться не только для космических полетов, но и как транспортное средство на Земле. К примеру, полет от Нью-Йорка до Шанхая займет 39 минут, а из Нью-Йорка до Лос-Анджелеса - 25 минут.