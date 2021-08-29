Bloomberg: рост заболеваемости COVID-19 в США поставил под угрозу космические запуски

ТАСС, 29 августа. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опасается задержек с пусками ракет. Это связанно с необходимостью перенаправить поставки жидкого кислорода с американских космодромов в больницы из-за роста заболеваемости коронавирусом в США, пишет в субботу агентство Bloomberg .

"Текущая потребность в медицинском жидком кислороде из-за пандемии повлияла на доставку необходимого [для запусков] жидкого азота", - цитирует агентство заявление NASA.

Такие крупные американские компании как SpaceX, ULA и Virgin Orbit используют кислород, охлажденный до жидкой формы, в качестве топлива для запуска своих ракет, поясняет агентство.

Сжиженный кислород также применяется для поддерживающей терапии зараженных коронавирусом пациентов. Поскольку больные, находящиеся на аппаратах ИВЛ, нуждаются в кислороде, им отдан приоритет в цепочке поставок товарного газа.

"Люди превыше всего", - приводит Bloomberg слова вице-президента по техническим и нормативным вопросам Ассоциации сжатого газа США Ричарда Крейга. По его словам, нехватка водителей коммерческих грузовиков, занимающихся перевозкой кислорода, усугубляет проблемы с поставками в больницы.

Крейг добавил, что некоторые производители расширили географию транспортировки газа и начали перевозить жидкий кислород в радиусе 300-500 км от производственных площадок. Как отмечает Bloomberg, сентябрьский запуск спутника наблюдения за Землей Landsat 9 уже был отложен на неделю из-за ограничений, с которыми столкнулся поставщик газа Airgas.