РКК "Энергия" приступила к эскизному проектированию российской орбитальной станции

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" приступила к созданию эскизного проекта Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный конструктор предприятия, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев.

"Мы приступили к созданию эскизного проекта, финансирование которого начнется с января 2022 года", - сказал Соловьев.

По словам генконструктора, сейчас создается задел эскизного проекта: ведется работа над техническим заданием, делаются проработки.

В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед РКК "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

Научно-технический совет (НТС) Роскосмоса рекомендовал включить работы по созданию технического проекта новой орбитальной станции в Федеральную космическую программу - 2025.