Эксперт: российскую орбитальную станцию окружит "эскадра" спутников

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Вокруг Российской орбитальной служебной станции (РОСС) будет летать "облако" из спутников. Об этом в интервью ТАСС сообщил дважды Герой Советского Союза, генконструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия", член-корреспондент РАН Владимир Соловьев.

"Для РОСС может быть создана "эскадра" спутников. Мы считаем, что это будет новым в космической технике, если на дальности от станции 100-200 км будет летать некое "облако" космических аппаратов со своими собственными задачами", - сказал Соловьев.

По словам генконструктора, на РОСС будет модуль с внешней площадкой. С нее можно будет обслуживать, дозаправлять, ремонтировать космические аппараты. "Если с ним что-то произошло, нужно, чтобы к нему подлетел небольшой космический буксир, взял его и доставил на станцию", - пояснил он.

Соловьев подчеркнул, что "Энергия" готова заниматься всем проектом Российской орбитальной станции, если ей это доверят.

В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед ракетно-космической корпорацией "Энергия" была поставлена задача обеспечить готовность первого модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

Научно-технический совет (НТС) Роскосмоса рекомендовал включить работы по созданию технического проекта новой орбитальной станции в Федеральную космическую программу - 2025.