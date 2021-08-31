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Космонавты со спецоборудованием проверят наличие "несквозных трещин" в модуле "Заря"

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключил, что на модуле могут быть царапины, принимаемые за трещины
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин Михаил Метцель/ТАСС
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российские члены экипажа МКС проверят с помощью специального оборудования, доставленного на борт станции, состояние корпуса российского сегмента (РС). Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во вторник.

"На борт МКС доставлено специальное оборудование, с помощью которого наши экипажи смогут провести полноценное исследование состояния корпуса РС и установить, является ли то, о чем говорил В.А. Соловьев, "несквозными трещинами" или просто царапинами, нанесенными за годы эксплуатации", - написал Рогозин в Twitter, комментируя сообщения со ссылкой на генконструктора РКК "Энергия" Владимира Соловьева о трещинах в модуле "Заря"

Ранее трещины были обнаружены в модуле "Звезда" российского сегмента МКС. В марте космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков провели там ремонтно-восстановительные работы. В середине апреля космонавт Роскосмоса Иван Вагнер сообщил журналистам, что утечка воздуха снизилась в три раза после герметизации трещин.

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