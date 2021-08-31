СМИ: Китай создаст систему спутников для предсказания стихийных бедствий

ХАЙКОУ, 31 августа. /ТАСС/. Китай планирует вывести на низкую околоземную орбиту 36 спутников для сбора данных о возможных стихийных бедствиях. Как сообщило агентство Синьхуа, программа запуска была официально представлена в аэрокосмическом городке Вэньчан в южной китайской провинции Хайнань.

Сеть спутников будут отправлять на Землю изображения высокого разрешения. Система сможет фиксировать геологические деформации поверхности земли на миллиметровом уровне, что поможет прогнозировать обвалы, оползни, оседания земляных пластов и другие природные катастрофы.

Проект реализует компания Tianjin Satcom Geohe Technologies ("Тяньцзинь сэтком джеохэ текнолоджис"). Глава совета директоров компании Го Цзяньцян заявил, что их первый спутник отправится на орбиту в июне 2022 года. К концу мая 2023 года будут запущены все 36 спутников, которые сформируют единую систему мониторинга.

В 2020 году, согласно официальным данным, стихийные бедствия нанесли Китаю прямой экономический ущерб на сумму более 370 млрд юаней (около $57,9 млрд), а также нарушили нормальную жизнь свыше 138 млн человек в разных районах страны. За прошедший год в результате стихийных бедствий в Китае погиб или пропал без вести 591 человек.

Хайнаньский город Вэньчан является одним из важнейших аэрокосмических центров Китая. Местный космодром был построен в 2014 году. Близость этого объекта к экватору облегчает запуск тяжелых ракет-носителей. Именно отсюда в 2020 году были совершены запуски зонда для изучения Марса "Тяньвэнь-1" и беспилотного возвращаемого аппарата "Чанъэ-5", доставившего на Землю образцы лунного грунта. В этом году с этой площадки запустили главный модуль национальной космической станции КНР и космический грузовик "Тяньчжоу-2".