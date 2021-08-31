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Путин посетит космодром Восточный 4 сентября

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин посетит космодром Восточный 4 сентября. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Рано-рано утром 4 сентября президент отправится в Благовещенск, и утром, с 9 утра и далее, он будет находиться на космодроме Восточном", - сказал представитель Кремля.

Ранее Песков сообщал ТАСС, что по пути из Владивостока, где пройдет Восточный экономический форум, Путин сделает остановку в Амурской области, чтобы посетить космодром.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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