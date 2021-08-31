Рогозин заявил, что ситуация по космодрому "Морской старт" прояснится осенью

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Ситуация с плавучим космодромом "Морской старт" прояснится осенью. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Что касается "Морского старта", обсуждаем с его владельцем варианты его модернизации под этот носитель [под "Союз-5"]. Этой осенью точно туман прояснится. Но пока этот плавучий космодром в руках частного владельца", - написал Рогозин в ответ одному из пользователей Facebook.

Глава Роскосмоса также отметил, что космодром является чудом русской инженерной мысли. "Руки чешутся у самарцев приступить скорее к его адаптации к новой ракете. Думаю, срастется", - отметил он.

По словам гендиректора госкорпорации, пандемия сильно ударила по экономике всех авиакомпаний и компания S7, которая является владельцем "Морского старта" не стала исключением.

Космодромом "Морской старт" (Sea Launch) состоит из пусковой плавучей платформы "Одиссей" и командного судна. Программа действовала до 2014 года - с платформы, базировавшейся у берегов США, было выполнено 32 пуска ракеты "Зенит". В 2014 году пусковую деятельность "Морского старта" приостановили, а в сентябре 2016 года владельцем ракетно-космического комплекса стала группа компаний S7.

Весной 2020 года командное судно и платформа перешли от побережья Соединенных Штатов и пришвартовались у причала Славянского судоремонтного завода в Приморье.