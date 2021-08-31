Три россиянина отправятся на МКС на "Союзе" 18 марта 2022 года

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Запуск пилотируемого корабля "Союз МС-21" с первым с 2000 года полностью российским экипажем запланирован на 18 марта 2022 года. Об этом говорится в материалах журнала "Русский космос" (официальное издание Роскосмоса).

По данным журнала, на "Союзе МС-21" 18 марта 2022 года в космос отправятся Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. До этого экипаж, состоящий только из россиян, летал в 2000 году на орбитальную станцию "Мир".

Также отмечается, что приземление спускаемого аппарата корабля "Союз МС-19" с космонавтами Антоном Шкаплеровым, Петром Дубровым и астронавтом Марком Ванде Хаем запланировано на 28 марта.

Первый запуск грузового корабля "Прогресс" в 2022 году намечен на 16 февраля, второй - на июнь. Также в первом полугодии запланированы две перестыковки "Союза МС-19" в феврале и марте.

Ранее планировалось, что полностью российский экипаж отправится на МКС в апреле 2021 года. Позднее NASA выкупило место на "Союзе" для американского астронавта.