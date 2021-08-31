В РКЦ "Прогресс" сообщили, что два спутника "Ресурс-П" практически готовы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Два спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" сейчас практически готовы. Об этом сообщил генеральный директор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"У нас сейчас на выходе два "Ресурса-П": один практически готов к наземным испытаниям, второй будет готов в начале 2022 года", - сообщил Баранов в интервью журналу "Русский космос" (официальное издание Роскосмоса).

Как уточнил гендиректор предприятия, это серийные аппараты, которые используются для исследования природных ресурсов, контроля загрязнения и деградации окружающей среды, мониторинга водоохранных и заповедных районов, информационного обеспечения поиска месторождений полезных ископаемых и других целей.

Четвертый и пятый спутники "Ресурс-П" планируется запустить ракетами-носителями "Союз-2.1б" с космодрома Байконур в 2022 году. Ожидается, что в 2023-2024 годах состоятся запуски спутников нового поколения "Ресурс-ПМ" ракетами "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк.