Глава NASA обсудил с Зеленским сотрудничество США и Украины в космической сфере

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон обсудил во вторник в Вашингтоне с президентом Украины Владимиром Зеленским сотрудничество Вашингтона и Киева в космической сфере, в том числе общую заинтересованность в космических исследованиях. Об этом говорится в поступившем ТАСС заявлении руководителя американского ведомства.

"Для меня было честью встретиться этим утром с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сказал Нельсон.

"Мы обсудили нашу возобновленную приверженность партнерству в космосе, нашу общую заинтересованность в исследовании и открытиях [в космосе], а также важность международного сотрудничества в достижении общих целей в космосе", - подчеркнул он.