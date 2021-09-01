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Глава NASA обсудил с Зеленским сотрудничество США и Украины в космической сфере

В американском ведомстве сообщили, что стороны в том числе обсудили общую заинтересованность в космических исследованиях

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон обсудил во вторник в Вашингтоне с президентом Украины Владимиром Зеленским сотрудничество Вашингтона и Киева в космической сфере, в том числе общую заинтересованность в космических исследованиях. Об этом говорится в поступившем ТАСС заявлении руководителя американского ведомства.

"Для меня было честью встретиться этим утром с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сказал Нельсон.

"Мы обсудили нашу возобновленную приверженность партнерству в космосе, нашу общую заинтересованность в исследовании и открытиях [в космосе], а также важность международного сотрудничества в достижении общих целей в космосе", - подчеркнул он.

Теги
УкраинаСШАЗеленский, Владимир Александрович
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