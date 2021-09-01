Украина и США подписали Меморандум о взаимопонимании в сфере космических полетов

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Украина и США подписали Меморандум в сфере безопасности космических полетов, информации и услуг по космической ситуационной осведомленности. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства обороны Украины, ссылаясь на результаты договоренностей, достигнутых в ходе рабочего визита в США президента Украины Владимира Зеленского.

"Между Украиной и США заключен Меморандум о взаимопонимании в сфере безопасности космических полетов, оказания услуг и информации по космической ситуационной осведомленности", - говорится в сообщении Минобороны.

Документ, который подписали министры обороны Украины и США Андрей Таран и Ллойд Остин, определяет взаимную заинтересованность сторон и желание расширить сотрудничество в использовании космического пространства, отметили в военном ведомстве.

Меморандум предусматривает предоставление Украине возможности получать от космического командования США информацию и услуги по "космической ситуационной осведомленности". "Благодаря дальнейшему сотрудничеству в соответствии с положениями меморандума Украина получит данные о численном и качественном составе орбитальных группировок действующих космических аппаратов космических систем, сможет оценить их общие функциональные возможности по основным пространственными и временными характеристиками, определить космические объекты для наблюдения отечественными средствами, в частности, радиолокационными", - добавили в Минобороны.

Стороны также подписали соглашение о стратегической основе оборонного партнерства межу Украиной и США.

Кроме Пентагона, Зеленский посетил Министерство энергетики США, где государственное предприятие "Энергоатом" и американская компания Westinghouse Electric подписали меморандум о строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС и еще четырех энергоблоков. Глава государства также встретился с директором американского космического агентства NASA Биллом Нельсоном. Как ожидается, президент Украины проведет также встречи и переговоры в Государственном департаменте США и Всемирном банке. На среду запланированы его переговоры с президентом США Джо Байденом. Кроме того, Зеленский посетит Калифорнию, где планируется его встреча с основателем компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском, а также главой компании Apple Тимом Куком.