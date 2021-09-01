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Безаварийность позволила Роскосмосу сэкономить 450 млн рублей на страховании пусков

С конца октября 2018 года госкорпорация осуществил 64 безаварийных пуска подряд

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Свыше 450 млн рублей сэкономил в 2019-2020 годах Роскосмос при страховании пусков ракет. Об этом сообщили ТАСС в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, безаварийность влияет на отношение страховых рынков. В частности, происходит постоянное снижение тарифов в течение трех лет. "За период 2019-2020 годов удалось достичь положительного экономического эффекта в виде экономии средств федерального бюджета на страхование запусков космических аппаратов более чем на 450 млн рублей по сравнению с тарифами, действовавшими в 2018 году", - отметили в госкорпорации.

По сравнению с установленными постановлением правительства РФ от 8 августа 2012 рекомендуемыми максимальными страховыми тарифами экономия превысила 1 млрд рублей.

Снизить расходы также позволило пакетное страхование запусков.

Роскосмос с конца октября 2018 года осуществил 64 безаварийных пуска подряд. В конце мая 2021 года был побит рекорд начала 1990-х годов, когда было осуществлено 58 безаварийных пусков.

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