В Самарском университете имени Королева открылся центр коммерческого космоса

САМАРА, 1 сентября. /ТАСС/. Центр коммерческого космоса начал действовать на базе Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева с 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

"С 1 сентября в Самарском университете имени Королева начинает действовать Центр коммерческого космоса. Соответствующий приказ подписал ректор Владимир Богатырев. Директором новой структуры назначен доктор физико-математических наук Антон Дорошин, до этого момента возглавлявший Институт ракетно-космической техники", - говорится в сообщении.

По словам Дорошина, Центр коммерческого космоса будет звеном между частными компаниями, учеными, испытательными и производственными площадками. Его деятельность позволит снизить "порог входа" частных игроков на рынок космической деятельности. "Государству и Роскосмосу целесообразно передать часть задач по разработке, испытанию, производству и эксплуатации малых космических систем на аутсорсинг, включая изготовление сверхлегких ракет-носителей и малых спутников, так как малые задачи экономически оказываются слишком затратны для госкорпорации", - полагает Дорошин.

Как сообщал ТАСС, Центр коммерческой космонавтики мог бы работать с отечественными частными компаниями из космической отрасли. В вузе отмечали, что необходима структура, которая проводила бы сертифицированные испытания, например сверхлегких и легких ракет-носителей и наноспутников, проводила бы экспертизы и расчеты траекторий полета. До создания центра частные заказчики обращались по этим поводам в Роскосмос.