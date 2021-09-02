Первые испытания по запуску метеоракет могут пройти на юге России в 2021 году

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Первые летно-космические испытания метеоракет могут пройти на юге России до конца года, в настоящее время ведется работа по их организации, сообщил журналистам в четверг в кулуарах VI Восточного экономического форума советник губернатора Ростовской области, председатель экспертного совета центра космических технологий "Арктурус" Антон Алексеев.

"Ведется работа по организации летно-космических испытаний разработок инновационных компаний на юге страны. Если все получится, то метеоракеты будут испытаны уже в этом году", - сказал Алексеев.

Он добавил, что в ноябре планируется запуск первого малого космического аппарата - спутника, созданного в Ростовской области с участием команды школьников региона.

"Несколько дней назад мы представили его губернатору Ростовской области, на нем расписались школьники, которые дали несколько идей для экспериментов - их подписи стоят на спутнике, который полетит на орбиту Земли на 550 км", - рассказал Алексеев.

В июле частная космическая корпорация Success Rockets зарегистрировала в Ростове-на-Дону дочернюю компанию ООО "СР Сателлитс" (SR Satellites), которая будет заниматься производством спутников в партнерстве с центром космических технологий "Арктурус", созданным в 2020 году. "Арктурус" также выступает техническим консультантом команды донских школьников по проекту создания космического спутника в рамках проекта "Агросат" от АНО "Фирон" как победителя программы "Дежурный по планете" Фонда содействия инновациям.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.